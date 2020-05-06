В Тюменской области выявили девятнадцать нарушителей пожарной безопасности в лесах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

19 нарушений правил пожарной безопасности в лесах выявлено за минувшие выходные, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области. Виновные будут привлечены к административной ответственности.

Более 200 сотрудников лесной охраны вышли в рейды в майские праздники. Контроль усилен в связи с особым противопожарным режимом и запретом на посещение лесов. В 2020 году в патрулировании задействованы мобильные группы, маршруты наземного патрулирования увеличены на 600 км. Также лесные территории находятся под наблюдением беспилотников.

За прошедшие выходные лесопожарные службы ликвидировали четыре лесных пожара. Возгорания обнаружены в Упоровском, Голышмановском, Ишимском и Бердюжском районах.