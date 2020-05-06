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Росводоканал ликвидирует утечку на улице Брестской в Тюмени

Общество, 16:52 06 мая 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Росводоканал ликвидирует утечку на водоводе в районе ул. Брестской в Тюмени 6 мая. Работы осложняются тем, что повреждение произошло на участке сети под железнодорожными путями, сообщают в компании.

Отключение аварийного трубопровода и ввод в эксплуатацию нового участка потребуют временного ограничения водоснабжения. В домах по улице Таврической: 9 стр.1, 9 стр.2, 9 стр.3, 9 стр.4, 9 стр.5, 9 стр.6 и 9б планируется отключение воды с 21 часа 6 мая. В границах улиц Закалужская, Волгоградская, Техническая, 9 января, Тимирязева, Амурская, Мельникайте возможно снижение давления.

"По этой трубе вода поступает в Калининский округ. Поскольку старые сети давно исчерпали свой ресурс, было принято решение подключить абонентов к вновь построенному водоводу. Новый трубопровод из высокопрочных полимерных материалов прослужит полвека, повысив качество водоснабжения горожан", - пояснил директор по производству Росводоканала Виталий Гурский.

Специалисты компании прикладывают максимум усилий, чтобы выполнить подключение новых сетей как можно быстрее.

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# отключение воды , Росводоканал Тюмень

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