Росводоканал ликвидирует утечку на улице Брестской в Тюмени

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Росводоканал ликвидирует утечку на водоводе в районе ул. Брестской в Тюмени 6 мая. Работы осложняются тем, что повреждение произошло на участке сети под железнодорожными путями, сообщают в компании.

Отключение аварийного трубопровода и ввод в эксплуатацию нового участка потребуют временного ограничения водоснабжения. В домах по улице Таврической: 9 стр.1, 9 стр.2, 9 стр.3, 9 стр.4, 9 стр.5, 9 стр.6 и 9б планируется отключение воды с 21 часа 6 мая. В границах улиц Закалужская, Волгоградская, Техническая, 9 января, Тимирязева, Амурская, Мельникайте возможно снижение давления.

"По этой трубе вода поступает в Калининский округ. Поскольку старые сети давно исчерпали свой ресурс, было принято решение подключить абонентов к вновь построенному водоводу. Новый трубопровод из высокопрочных полимерных материалов прослужит полвека, повысив качество водоснабжения горожан", - пояснил директор по производству Росводоканала Виталий Гурский.

Специалисты компании прикладывают максимум усилий, чтобы выполнить подключение новых сетей как можно быстрее.