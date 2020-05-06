Больницы и лаборатории Тюмени получат поддержку от "Пятерочки"

Доставку бесплатных наборов для перекуса в больницы и лаборатории Тюмени, где проводят исследования по коронавирусу, организовала торговая сеть "Пятерочка".

Первые наборы уже получили сотрудники областной инфекционной клинической больницы.

В период повышенной нагрузки "Пятерочка" будет каждую неделю до конца мая направлять наборы для поддержки медицинских работников. Доставку в каждое учреждение осуществляют волонтеры фонда "Русь" и партнеры сети с соблюдением всех мер профилактики.

Всего в 40 регионах России сотрудники более 100 медицинских учреждений получили наборы из чая, кофе и кондитерских изделий. Общий вес продуктов превышает 600 кг.