Сотрудники ГИБДД обследовали шестьдесят участков производства дорожных работ

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

60 участков производства дорожных работ обследовали сотрудники ГИБДД по Тюменской области. Специалисты контролировали своевременность и правильность установки дорожных знаков, светофоров и аншлагов, обеспечивающих безопасность в местах ограничения движения из-за ремонта дорог, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Проверка показала, что на восьми участках работы проводились с нарушением нормативных требований. Сотрудники дорожного надзора ГИБДД выдали шесть предписаний на устранение недостатков, по итогам проверок четыре должностных лица дорожных организаций привлечены к административной ответственности за нарушения.

Одним из условий безопасности при производстве дорожных работ, особенно на загородных дорогах, является своевременное информирование участников дорожного движения о приближении к опасным участкам и введенных на них ограничениях, что помогает избежать ДТП. В 2020 году в местах производства дорожных работ в Тюменской области произошло 13 ДТП, в которых травмированы 16 человек.

В настоящее время в регионе дорожные работы ведутся более чем на 60 участках. Одни из самых масштабных – капитальный ремонт федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск с увеличением полос движения до четырех и разделением транспортных потоков, что предусмотрено национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы по ремонту проезжей части ведутся на участках с 46 по 53 км, с 60 по 80 км, с 94 по 101 км, со 114 по 122 км, также ремонтируются 5 мостов.

ГИБДД призывает участников движения быть внимательнее, приближаясь к местам дорожных работ, следовать установленным ограничениям: дорожным знакам и рекомендациям на аншлагах.