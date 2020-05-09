День Победы в Великой Отечественной войне отмечают в России

| Фото: admtyumen.ru (архив) | Фото: admtyumen.ru (архив)

9 мая в России отмечается День Победы в ознаменование окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Великая Отечественная война, которая является составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Италия, 23 июня к ним присоединилась Словакия, 25 июня — Финляндия, 27 июня — Венгрия, 16 августа — Норвегия.

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 млн до 13 млн человек.

Великая Отечественная война окончилась победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (9 мая в 0 часа 43 минуты по мск). Именно из-за этой разницы во времени День Победы в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.

В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В указе 9 мая объявлялся "днем всенародного торжества в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции".

В год 20-летнего юбилея Победы указом президиума Верховного Совета от 26 апреля 1965 года день 9 мая был объявлен нерабочим днем. Празднику был придан торжественный статус, учреждена специальная юбилейная медаль. 9 мая 1965 года на Красной площади в Москве впервые после окончания войны был проведен военный парад.

После этого до 1995 года в День Победы парады проводились лишь в юбилейные годы — в 1985 и 1990 годах.

9 мая 1995 года в ознаменование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве на Красной площади состоялся юбилейный парад участников войны и тружеников тыла военных лет с подразделениями Московского гарнизона, который, по замыслу его организаторов, воспроизводил исторический Парад Победы 1945 года. На парад выносилось Знамя Победы.

В соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 года "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" день 9 мая объявлен всенародным праздником ‑ Днем Победы. Он является нерабочим днем и ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников