Участок улицы Максима Горького в Тюмени закроют для транспорта с 18 мая

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Движение транспорта по ул. М. Горького на участке от пересечения с ул. Александра Матросова до пересечения с ул. Красных Зорь будет прекращено с 18 по 22 мая.

Ограничение вводится на время капитального ремонта тепловых сетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Схемы объезда: ул. Шиллера, ул. Малыгина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Александра Матросова. Участников дорожного движения просят следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут.