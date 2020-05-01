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Участок улицы Максима Горького в Тюмени закроют для транспорта с 18 мая

Общество, 08:07 12 мая 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Движение транспорта по ул. М. Горького на участке от пересечения с ул. Александра Матросова до пересечения с ул. Красных Зорь будет прекращено с 18 по 22 мая.

Ограничение вводится на время капитального ремонта тепловых сетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Схемы объезда: ул. Шиллера, ул. Малыгина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Александра Матросова. Участников дорожного движения просят следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# движение , ограничение , транспорт

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