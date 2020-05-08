Вирусолог рассказал, как носить маску весной

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Теплая весенняя погода может привести к тому, что неправильное использование медицинских масок может стать опасным. Об этот радио Sputnik сказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, в мае, выходя из дома, обязательно стоит иметь запасную медицинскую маску. "Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску", — объяснил врач-иммунолог.

Можно высушить маску, а после продолжить использование, но важно понимать, что такой прием сработает не со всеми средствами защиты. Какие маски лучше не сушить, уверен он.

Ношение медицинской маски и перчаток в общественных местах — это наиболее эффективные способы защиты от распространения коронавируса. Надевать эти средства защиты рекомендуется всем россиянам, вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов COVID-19.