Добровольцы ТюмГУ присоединились к проекту "Волонтеры Победы"

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Лига добровольцев ТюмГУ и ректорат университета присоединились к проекту "Волонтеры Победы", чтобы даже в эти непростые времена проявить заботу и оказать внимание ветеранам. Накануне Дня Победы всех, кого коснулась Великая Отечественная война, поздравили с праздником и поблагодарили за мирное небо над головой, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Для наших уважаемых ветеранов важно внимание, то, что мы помним об их подвиге, – говорит врио ректора ТюмГУ Иван Романчук. – В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование юбилея Великой Победы, но мы постарались обезопасить наших ветеранов и провели бесконтактное вручение подарков, чтобы засвидетельствовать им свое почтение".

Подарки и поздравления передавали, следуя инструкции по соблюдению мер безопасности. Но главное для ветеранов – это внимание и забота, лишняя минута общения, которого так не хватает в период самоизоляции.

"Для детей войны, для ветеранов фронта и тыла дорого признание их труда, – благодарит председатель Совета ветеранов ТюмГУ Виктория Катанаева. – Это особенно приятно в такой день, в такой святой праздник, как 9 Мая!"

Волонтеры Победы навестят 75 ветеранов ТюмГУ, поздравят их, вручат подарки и лично скажут "спасибо" за подвиг, который они совершили.

Акция "Вам, родные" проходит с 7 по 9 мая и предполагает поздравление ветеранов и участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Для поздравления ветеранов волонтеры Штаба помощи #МыВместе, куда входят и добровольцы ТюмГУ, совместно с социальными работниками будут выезжать к каждому ветерану и доставлять бесплатные продуктовые наборы, подарки и георгиевские ленточки.

Еще одна акция – "Поем двором". Чтобы принять в ней участие, нужно 9 Мая ровно в 19 часов, сразу после минуты молчания, каждому из нас выйти на балкон своей квартиры и исполнить песню "День Победы". Свое участие в народном хоре можно заснять на видео и разместить его в социальных сетях, используя хештеги #ЭтотДеньПобеды #МыВместе #ТюмГУ.

А для участия во Всероссийском флешмобе "Окна Победы" нужно украсить окна своих квартир, домов или офисов с помощью рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Уже сейчас можно найти в социальных сетях фотографии украшенных окон с хэштегами #ОКНАПОБЕДЫ #ДеньПобеды #патриотизм и словами благодарности героям войны.

По всем вопросам, связанным с участием в акциях и поддержкой ветеранов, можно обращаться по единому федеральному телефону доверия: 8-800-200-34-11.