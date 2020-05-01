Виктор Рейн: игроки волейбольного клуба "Тюмень" могли стать чемпионами

| Фото: пресс-служба ВК "Тюмень" | Фото: пресс-служба ВК "Тюмень"

Игроки волейбольного клуба "Тюмень" вполне могли стать чемпионами в минувшем сезоне.

Такое мнение выразил президент федерации волейбола Тюменской области Виктор Рейн, подводя итоги выступлений команд мастеров. Мужчины в высшей российской лиге "А" заняли третье место.

"Про мужскую команду много слов и не скажешь. Обо всем говорит результат, который показали парни. Добрались до медалей – большие молодцы. Причем, вполне могли стать и чемпионами – не хватило совсем чуть-чуть. Так что вся команда и тренерский штаб сработали хорошо. Нам удалось сохранить костяк. Так что в будущее смотрим с оптимизмом", - сказал Виктор Рейн.

Женская волейбольная команда "Тюмени-ТюмГУ" в минувшем сезоне финишировала на девятой строчке.

"Девятое место – совсем не тот результат, на который мы рассчитывали. И понятно, что свой потенциал команда реализовать не смогла. Значит, должны быть вопросы и к тренерскому штабу. Поэтому у "Тюмени-ТюмГУ" появится новый наставник. Кандидатура на этот пост есть", - отметил Виктор Рейн.

Довольно серьезно изменится и состав "Тюмени-ТюмГУ". У клуба есть принципиальные договоренности с рядом волейболисток. Имена новичков объявят после завершения эпидемия коронавируса, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".