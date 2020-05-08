РЖД запускает онлайн-проекты к 75-летию Победы

| Фото: пресс-служба тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба тюменского региона СвЖД

Далее в сюжете В Тобольске подарки ко Дню Победы преподнесли детям войны

С образовательными проектами, содержащими уникальные архивные материалы о значении железнодорожного транспорта в годы войны, можно ознакомиться на сайте Музея железных дорог России. На ресурсе проводятся виртуальные экскурсии, знакомящие посетителей с экспонатами, связанными с военным периодом, сообщает пресс-служба тюменского региона СвЖД.

9 мая пользователям Интернет будет предложена экскурсия по новой выставке музея – "Поезда милосердия", посвященной санитарным поездам в истории железных дорог России и их работе в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, на Свердловской железной дороге в честь 75-й годовщины Победы объявлена народная акция "Вокзал Памяти". Ее организаторы предлагают всем, чьи родственники уходили на войну из Свердловска, стать соавторами проекта и вместе собрать из фотографий коллективный мемориал. Для этого на сайте ВокзалПамяти.рф нужно разместить рассказ об участнике Великой Отечественной войны, его боевом пути, наградах и подвигах, приложить фотографию.

22 июня сотни фотографий ветеранов, объединенные в коллективный портрет, будут размещены на фасаде здания вокзала Екатеринбурга, а все истории сохранятся на сайте проекта до 2 сентября.

Для тех, кто хочет как можно больше узнать об истории и интересных фактах Великой Отечественной войны и об участии в ней железнодорожного транспорта, СвЖД предлагает online-квиз "Дороги Победы". Собрать команду единомышленников и принять участие в игре могут все желающие. Оnline-квиз размещен на сайте память-сильнее-времени.рф.

По традиции 9 мая в 12 часов местного времени все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут "Гудок Победы". А на всех вокзалах страны и во всех поездах дальнего следования в честь 75-й годовщины Великой Победы прозвучат поздравления от известных артистов.

Для пассажиров поездов дальнего следования на развлекательных бортовых порталах будет доступен специальный раздел, посвященный 75-летию Победы, где можно будет посмотреть фильмы о войне и видеоролики об истории войны, послушать песни военных лет и почитать книги.