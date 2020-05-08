В Тобольске подарки ко Дню Победы преподнесли детям войны

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

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630 жителей Тобольска - дети войны - получили подарки от администрации Тобольска и компании "СИБУР". В юбилейный год Победы внимание решили уделить не только фронтовикам, труженикам тыла, но и тем, кто родился накануне или в годы Великой Отечественной войны.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"В этом году мы поздравили не только наших ветеранов, тружеников тыла и участников боевых действий, но и подарили подарки детям войны. К этой категории относятся граждане, родившиеся с 1932 по 1945 годы, родители которых погибли на фронтах Великой Отечественной войны. В Тобольске их 630", - сказал он.

Сотрудники администрации города и представители СИБУРа передали им праздничные наборы, георгиевскую ленточку и поздравления.

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

"Жизненный путь этих людей прошел через годы Великой Отечественной войны, а молодость пришлась на тяжелейший период восстановления страны из руин. Поэтому хочу сказать спасибо компании СИБУР за то, что помогли и им сделать приятное к празднику", - говорит Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева