Тобольская семья создала ролик на песню "Дорога на Берлин"

Тобольская семья создала ролик на песню «Дорога на Берлин» | Фото: скриншот ролика Тобольская семья создала ролик на песню «Дорога на Берлин» | Фото: скриншот ролика

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Идея создания ролика на песню "Дорога на Берлин" принадлежит жительнице Тобольска Марине Мининой-Рубейкиной. Исполнители композиции ее внуки – Глеб Москвин – кадет 5 класса Тюменского президентского кадетского училища и Злата Минина – учащаяся 5 класса гимназии им. Лицмана Тобольска.

Как рассказала автор ролика корреспонденту информагентства "Тюменская линия", семьей они хотели принять участие в проекте Тюменского президентского кадетского училища "100 песен Победы ", долго искали что-то подходящее, увлеклись и решили создать клип на песню, которая отражает вклад прадедов, отцов в дело Великой Победы.

"Оба наших прадеда дошли до Берлина и встретили Победу именно там. Пройдя через все тяжбы войны и страшнейшие сражения. В клипе использованы личные материалы из семейного архива прадеда Златы Мининой - Рубейкина Ивана Петровича, его наградные листы, благодарности, справки о сражениях. И материалы из архива прадеда Глеба - Семихова Ивана Елистратовича", - говорит Марина Минина-Рубейкина.

Над созданием ролика семьи Мининых, Рубейкиных, их друзья работали на зимних школьных каникулах. Перед съемками, отмечает автор идеи, читали информацию о песне, авторах и вспоминали поездку в Белоруссию, в Брест.

Готовый клип Марина Минина-Рубейкина выложила в своей социальной группе, а затем его разместили в специально созданной группе "75-летие Победы/Тобольск" во ВКонтакте.

Исполнение песни "Дорога на Берлин" тобольскими школьниками вызвало у зрителей неподдельный интерес, с 3 мая его просмотрели около двух тысяч человек.

Напомним, песня "Дорога на Берлин" композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского создана в 1944 году. Она звучала во время Парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Песня исполняется в кинофильмах "Июльский дождь" и "Место встречи изменить нельзя".

Анжела Лебедева