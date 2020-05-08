Праздничный концерт пройдет у каждого дома ветерана Великой Отечественной войны в Казанском районе

| Фото: Культура Казанского района во ВКонтакте (архив) | Фото: Культура Казанского района во ВКонтакте (архив)

169 концертных площадок – по количеству ветеранов Великой Отечественной войны - организуют сотрудники культуры Казанского района. Участники войны и труженики тыла есть в каждом поселении. Люди, которые проживают с ними на одной улице, в доме, смогут проникнуться атмосферой праздника 9 Мая.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель главы Казанского района по культуре, спорту и молодежной политике Елена Ященко.

"Участников войны, тружеников тыла работники культуры будут поздравлять с юбилеем Победы поименно. О боевом и трудовом пути каждого культработники расскажут жителям района. Всего на сегодня 169 ветеранов войны живут в Казанском районе, из них четверо – участники Великой Отечественной войны, одна блокадница, остальные – труженики тыла", - рассказала она.

Работники культуры, сферы молодежной политики муниципалитета принимают участие во всех онлайн-акциях, которые пройдут по всей стране в День Победы.

"С утра пройдет возложение цветов к памятникам павшим воинам-землякам. В этом примут участие глава района, представители общественных организаций. Торжество пройдет скромно, с соблюдением всех профилактических мер, связанных с режимом повышенной готовности, - говорит Елена Ященко - Затем начнется поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. У каждого дома ветерана будет работать концертная бригада".

Накануне 9 Мая на изгороди фронтовиков, тружеников тыла установили памятные таблички с именами. С 8 мая в Казанском районе началась акция "Поем песни войны всем двором" - артисты записали песни военных лет и выложи их в разных социальных сетях.

"Более 100 сотрудников сферы культуры будут задействованы в поздравлении жителей Казанского района. В каждом поселении пройдут праздничные акции. Музыка будет звучать на улицах, из репродукторов в течение всего дня. Завершится День Победы большим праздничным фейерверком", - поделилась заместитель главы Казанского района по культуре, спорту и молодежной политике Елена Ященко.

Анжела Лебедева