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Более пятисот захоронений ветеранов привели в порядок в Упоровском районе

Общество, 09:11 09 мая 2020

администрация Буньковского сельского поселения | Фото: администрация Буньковского сельского поселения

548 могил ветеранов Великой Отечественной войны привели в порядок волонтеры в Упоровском районе.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель главы муниципалитета по социальным вопросам Татьяна Завьялова, работу сделали педагоги школ, работники сельских администраций, активисты в рамках партийного проекта местного отделения партии "Единая Россия".

"По всем кладбищам были выявлены захоронения ветеранов, за которыми никто не ухаживает – родственников или нет, или они переехали. Каждый год весной их очищают от мусора, памятники протирают. В этом году после приведения могил и прилегающих территорий в порядок захоронения обозначили георгиевскими лентами", - рассказала Татьяна Завьялова.

По словам главы Буньковского сельского поселения Елены Шумайловой, на их территории совместно со школой провели мониторинг всех кладбищ, из 141 ветеранского захоронения 20 были в неудовлетворительном состоянии, три специалиста администрации навели порядок на каждом из них.

Ирина Кургузова

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# 9 мая , благоустройство , ветераны Великой Отечественной войны , захоронение , кладбища

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