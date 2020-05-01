Медиахудожник и продюсер расскажут тюменцам о создании и продвижении творческих проектов

| Фото: театральный центр "Космос" | Фото: театральный центр "Космос"

Образовательную онлайн-программу второй волны конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" готовит театральный центр "Космос". Поучаствовать в ней сможет каждый, сообщает учреждение.

Первая встреча запланирована на 16 мая в 19 часов. Онлайн-лекцию "Привлекательная документальность или документальная привлекательность" проведет медиахудожник, эссеист, концептуальный оформитель театральной компании "Перфобуфет" (Санкт-Петербург) Иван Наумов. Он расскажет об инструментах повышения интереса к проекту, о том, как оживить его в сети и почему удачный цифровой портрет идеи сегодня так важен.

23 мая пройдет лекция "Создание, выпуск, продвижение спектакля. От идеи до реализации". Об этом расскажет театральный продюсер (Москва, Тель-Авив), педагог школы-студии МХАТ, менеджер международного отдела театрального фестиваля "Золотая Маска" и фестиваля творчества "МАРТ" Алена Янкелевич. Речь пойдет обо всех стадиях создания спектакля, начиная от возникновения его идеи и заканчивая премьерой.

"Чтобы проект стал успешным, нужно более тщательно изучать современные тренды и специфику культурной среды. Это поможет не только по-новому посмотреть на свой проект и увидеть в нем еще больше перспектив, но и представить идею в выгодном свете. Именно поэтому для подготовки участников второй волны мы разработали образовательную программу при участии федеральных экспертов. Это будет полезный опыт для самих участников и для тех, кому интересны творческие направления конкурса", – считает руководитель театрального центра "Космос" Илья Титов.

Напомним, что заявочная кампания на вторую волну конкурса "ЦЕХ" стартовала 1 мая. Его участники могут получить до 500 тыс. рублей на свою творческую идею. В этом году "ЦЕХ" проходит по пяти направлениям: спектакли, творческие проекты, организация обучения и гастролей для коллективов, крупные фестивали и выставки, арт-объекты. Заявки принимаются на grant.kosmos2019@gmail.com до 31 мая. Форма заявки и подробная информация на сайте театркосмос.рф.