Тюменский завод "Транснефть-Сибирь" расширил линейку выпускаемой продукции

| Фото: «Транснефть-Сибирь» | Фото: «Транснефть-Сибирь»

Линейку выпускаемой продукции расширил тюменский ремонтно-механический завод АО "Транснефть-Сибирь". Предприятие приступило к выпуску ремонтных марок, используемых при проведении реконструкции нефтяных резервуаров.

Каждая марка имеет индивидуальный размер в зависимости от величины дефектного участка стенки, кровли или днища резервуара. Первая выпущенная ремонтная марка предназначена для замены металлоконструкций на резервуаре объемом 20 тыс. куб. м линейной производственно-диспетчерской станции "Апрельская" Сургутского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Сибирь".

До конца мая 2020 года для реконструкции резервуарного парка ЛПДС "Апрельская" будет произведено и отгружено 90 ремонтных марок общим весом 46 тонн.

Продукция выпускается на оборудовании производственного комплекса, построенного и введенного в эксплуатацию в декабре 2019 года в рамках реализации Специального инвестиционного контракта. Серийное производство на площадке комплекса началось с января 2020 года.

Также до конца года на мощностях завода будет выпущено современное оборудование и комплектующие для организаций системы "Транснефть". В том числе будет произведена станция биологической очистки сточных вод для АО "Транснефть-Приволга".