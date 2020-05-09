На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск восстанавливают надземный переход

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На проезжей части трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, где 8 мая упал надземный пешеходный переход, ведутся восстановительные работы, сообщает Уралуправтодор.

В настоящее время там установлены знаки и работает временный светофор. Объехать место работ можно через Тобольск. Водителям рекомендуют быть внимательнее на этом участке трассы.

Напомним, по предварительным данным, 8 мая КамАЗ-манипулятор, проезжая под переходом, задел его стрелой. Пешеходник упал на автомобиль "Газель".

Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).