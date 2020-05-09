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Особый противопожарный режим в лесах Тюменской области продлен до 29 мая

Общество, 15:41 09 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Особый противопожарный режим в лесах Тюменской области продлен до 29 мая, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Согласно постановлению Правительства области запрет на пребывание в лесах продлен в целях обеспечения пожарной безопасности. и

В связи внесенными изменениями запрещено посещение лесов для отдыха в прибрежной полосе водных объектов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, а также приготовление пищи на открытом огне, углях.

За нарушение гражданами установленного запрета на посещение лесов предусмотрена административная ответственность.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

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# департамент лесного комплекса , противопожарный режим

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