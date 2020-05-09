Особый противопожарный режим в лесах Тюменской области продлен до 29 мая
Особый противопожарный режим в лесах Тюменской области продлен до 29 мая, сообщает региональный департамент лесного комплекса.
Согласно постановлению Правительства области запрет на пребывание в лесах продлен в целях обеспечения пожарной безопасности. и
В связи внесенными изменениями запрещено посещение лесов для отдыха в прибрежной полосе водных объектов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, а также приготовление пищи на открытом огне, углях.
За нарушение гражданами установленного запрета на посещение лесов предусмотрена административная ответственность.
В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.