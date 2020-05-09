Четырнадцать пожарных выезжали на возгорание травы на Велижанском тракте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 пожарных выезжали на тушение вспыхнувшей травы на 9 км Велижанского тракта в районе СНТ "Плодовое" 9 мая.

"Сообщение поступило на пульт дежурного в 15 часов 29 минут. Общая площадь возгорания составила около 15 гектар", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Юсько.

На месте огнеборцы работали около двух часов. В борьбе с пламенем были задействованы 14 сотрудников трех городских частей и четыре спецмашины.

Напомним, что на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим.

Николай Ступников