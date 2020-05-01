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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Соблюдение санитарных требований на стройплощадках тщательно проверяется

Экономика, 09:41 10 мая 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Ежедневно сотрудники главного управления строительства Тюменской области совместно с представителями Роспотребнадзора и органов полиции проверяют как на строительных площадках соблюдаются обязательные санитарные мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Свыше 1 тыс. 500 организаций, осуществляющих строительную деятельность, включены в единый реестр работающих предприятий. Общая численность работников - более 50 тысяч человек. Возобновлены работы на всех объектах социальной инфраструктуры, строительство которых осуществляется за счет областного бюджета.

В настоящее время в регионе ведется строительство 201 проекта общей площадью более 2,8 млн. кв. м. жилья.

Напомним, что в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" планируется к вводу 1 млн. 756 тысяч кв. метров жилья, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

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