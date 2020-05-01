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В селах Тюменской области продолжается ремонт дорог

Экономика, 14:06 10 мая 2020

Архивное фото портала "Тюмень-наш дом"

В Тюменской области продолжается сезон дорожных работ. Всего в регионе планируется отремонтировать свыше 700 км дорог. Из них 176 км - в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По данным главного управления строительства Тюменской области, дорожные работы будут идти в районе Ирбитского тракта.

Асфальтабетонное покрытие, как пишет "Мегатюмень" положат на участке протяженностью 3 км на дороге Каменка-Успенка и чуть больше километра отремонтируют на участке дороги Кулаково-Каменка, от 11 по 12 км.

"По нацпроекту уже активно идут работы, например, на объездной дороге в районе улицы Барнаульской и п. Березняки, - рассказала пресс-секретарь областного ГУС Мария Хожаева. – Также ведется ремонт дороги Богандинский-Червишево-Чаплык (участок от Червишево до Онохино), начались работы и в населенных пунктах Тюменского района. По планам в 2020 году в более чем 50 деревнях и селах района дороги будут приведены в нормативное состояние. Все работы по контракту должны завершиться до 15 октября".

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