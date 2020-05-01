Светлана Ангел: День Победы стал душевным и объединяющим праздником

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День Победы в Тюмени получился по-настоящему праздничным и душевным, несмотря на новый формат проведения мероприятий.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия" высказала председатель региональной общественной организации "Ассоциация молдаван Тюменской области" Светлана Ангел.

"Несмотря на пандемию, мы нашли новые возможности для проведения праздника. Каждый смог почувствовать счастье от Дня Победы, почтить память павших героев, которые сражались за сегодняшний мир", - отметила она.

Светлана Ангел добавила, что праздник пришел в каждый район города, где пели и танцевали местные артисты, а ветераны и жители города выходили на балконы и смотрели концерты. С нетерпением ждали тюменцы и вечернего праздничного салюта. Многие стали участниками акции "Фонарики Победы", ставили у окон портреты своих ветеранов.

"В прошлом году мы не думали, что можно будет у окон выставить фотографии своих родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне. Это очень красиво, когда у каждого окна и фотографии, и свечи, кто-то светил фонариками. Это дает возможность каждому почувствовать счастье от праздника", - подчеркнула она.

Представители молдавской диаспоры тоже приняли активное участие в праздновании Дня Победы – пели в онлайн на национальном языке песни "Катюша" и "День Победы", рассказывали о своих отцах и дедах, ставших героями войны.

Светлана Ангел подчеркнула, что такие онлайн-встречи и мероприятия должны стать традиционными. Ведь это, по ее мнению, дает возможность объединиться и почувствовать еще больше любовь к Родине.

Любовь Голышева