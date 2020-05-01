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Кошка с желтыми глазами мечтает найти дом

Общество, 19:42 11 мая 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошка по кличке Апофема ждет, когда ее заберут новые хозяева.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Апофема - фенотип скотиш фолда, окрас тигровый. От Апофемы отказались хозяева, теперь она ждет новую семью. Кошка стерилизована и привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Юлия.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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