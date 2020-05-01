Кошка с желтыми глазами мечтает найти дом
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Кошка по кличке Апофема ждет, когда ее заберут новые хозяева.
Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Апофема - фенотип скотиш фолда, окрас тигровый. От Апофемы отказались хозяева, теперь она ждет новую семью. Кошка стерилизована и привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Юлия.
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Евгения Шевцова