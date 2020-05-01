Кошка с желтыми глазами мечтает найти дом

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошка по кличке Апофема ждет, когда ее заберут новые хозяева.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Апофема - фенотип скотиш фолда, окрас тигровый. От Апофемы отказались хозяева, теперь она ждет новую семью. Кошка стерилизована и привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Юлия.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова