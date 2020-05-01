Россияне поддержали тюменскую флешмоб-эстафету "Георгиевская ленточка"

| Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области

Сотни участников из разных регионов страны подержали патриотическую флешмоб-эстафету управления Росгвардии по Тюменской области "Георгиевская ленточка", которая прошла в онлайн-формате на официальном сайте и в социальных сетях территориального органа, сообщает ведомство.

К акции присоединились военнослужащие и сотрудники ведомства из других оперативно-территориальных объединений, ветераны, кадеты учебных учреждений, взрослые и дети.

Так, участниками проекта стали кадеты из Перми, дети из театральной студии "Зазеркалье" и студии мюзикла "Триумф" из г. Ногинск Московской области, которые направили подготовленный ими видеоряд эстафеты в адрес управления Росгвардии по Тюменской области.

"Кадеты нашей школы и их родные с большим энтузиазмом и чувством гордости присоединились к флешмоб-эстафете "Георгиевская ленточка". Эта патриотическая акция объединила миллионы людей. В Год памяти и славы мы отмечаем два события важных для нашей страны - 75 лет Великой Победы и 15 лет акции "Георгиевская ленточка". Георгиевская ленточка - многовековой символ героизма, народной памяти и всеобщего уважения к воинам-победителям. Позвольте поблагодарить руководство и личный состав Управления Росгвардии по Тюменской области за идею и за возможность поучаствовать в акции "Георгиевская ленточка". С Днем Победы! Мы помним! Мы гордимся!", - отметил в своем обращении к руководству территориального органа офицер-воспитатель и классный руководитель 7 "Б" класса Пермской кадетской школы №1 "Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса А. В. Суворова" Алексей Соловьёв.

Участники акции передали ленточку друг другу, выразив слова благодарности героям, и зачитали трогательные стихи.

Акция "Георгиевская ленточка" будет проводиться ежегодно в преддверии 9 мая.