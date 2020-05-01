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Санавиация эвакуировала пациентов с инсультом из Заболотья

Общество, 16:15 12 мая 2020

Областная больница № 3 | Фото: Областная больница № 3

Незамедлительная госпитализация понадобилась двум пациентам из Заболотья, которые обратились в один день в сельский ФАП с жалобами на слабость в левых конечностях и сильную головную боль, сообщает Областная больница № 3.

Фельдшер заподозрила у пацинетов инсульт. В деревню Ачиры была направлена санавиация. Пациентов вертолетом доставили в приемное отделение Областной больницы № 3, где их уже ждала бригада врачей неврологического отделения.

После проведения диагностических исследований, в том числе компьютерной томографии, у одного пациента врачи-неврологи выявили геморрагический инсульт, у второго — ишемический. Лечение начали вовремя, пациенты избежали серьезных последствий острого нарушения мозгового кровообращения.

Мультидисциплинарная бригада первичного сосудистого отделения тобольской больницы, состоящая из врачей-неврологов, медицинского психолога, логопеда, специалиста лечебной физкультуры, терапевта начала реабилитационные мероприятия с первых суток. Помимо необходимой медицинской помощи и лечебных процедур, успешной полной реабилитации способствовало новое оборудование, полученное в рамках национального проекта "Здравоохранение". Современные методы роботизированной компьютерной механотерапии с биологической обратной связью позволяют активизировать пациента даже с очень выраженными двигательными нарушениями. Уникальные аппараты в кратчайшие сроки полностью восстанавливают крупную и мелкую моторику и координацию движения, а также позволяет проводить тренировку сложных движений руки, включающих в тренировку все суставы.

Уже за две недели такой комплексной терапии у обоих пациентов полностью восстановились движения рук и ног, речь и мимика.

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# инсульт , Медицина

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