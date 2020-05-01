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На остановках и вокзалах Тюмени бесплатно раздадут маски

Общество, 15:38 12 мая 2020

региональное отделение «Молодой Гвардии» | Фото: региональное отделение «Молодой Гвардии»

Бесплатную выдачу медицинских масок запустили молодогвардейцы Тюменской области совместно с штабом "Мы вместе" 12 мая. Раздавать их будут на остановках, а также в аэропорту Рощино, железнодорожном вокзале и автовокзале, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

Как сообщил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев, бесплатная раздача медицинских масок для всех желающих будет проходить ежедневно с 10 до 12 часов на остановочных комплексах города.

"Волонтеры распределены на точках таким образом, чтобы маски смогли получить жители всех районов Тюмени", - пояснил он.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об обязательном масочном режиме.

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# медицинские маски , Молодая гвардия

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