На остановках и вокзалах Тюмени бесплатно раздадут маски

| Фото: региональное отделение «Молодой Гвардии» | Фото: региональное отделение «Молодой Гвардии»

Бесплатную выдачу медицинских масок запустили молодогвардейцы Тюменской области совместно с штабом "Мы вместе" 12 мая. Раздавать их будут на остановках, а также в аэропорту Рощино, железнодорожном вокзале и автовокзале, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

Как сообщил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев, бесплатная раздача медицинских масок для всех желающих будет проходить ежедневно с 10 до 12 часов на остановочных комплексах города.

"Волонтеры распределены на точках таким образом, чтобы маски смогли получить жители всех районов Тюмени", - пояснил он.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об обязательном масочном режиме.