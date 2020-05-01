Тюменские студенты выиграли чемпионат OilCase

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студенты ТюмГУ выиграли Всероссийский кейс-чемпионат OilCase. В команде победителей выступали первокурсники магистерской программы "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Кейс-чемпионат продолжался в течение месяца на базе Томского политехнического института. В связи с эпидемиологической ситуацией все три его этапа проходили в дистанционном формате. Участникам чемпионата необходимо было на основе исходных данных по лицензионному участку предложить собственную систему разработки месторождения и доставки продукции конечному потребителю.

Решение магистрантов первого курса Политехнической школы ТюмГУ признано лучшим. В профессиональном конкурсе будущих нефтяников они обошли более 180 коллективов из разных регионов страны. В команде чемпионов выступали Владислав Коваленко, Дмитрий Платонов, Степан Питюлин и Константин Опольский.

"Участием в чемпионате OilCase хотели не только проверить свои силы, но и немного скрасить самоизоляцию. Учитывая наш минимальный опыт участия в подобных мероприятиях, изначально про победу речи вообще не шло. Но оказалось, что на протяжении всех трех этапов знания, полученные нами во время обучения на магистерской программе "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа", давали нам определенное преимущество перед другими командами, – сказал капитан команды Владислав Коваленко. – В ходе чемпионата проделан огромный объем работы: пройдены все этапы развития нефтегазового проекта, а также написана программа для расчета дизайна ГРП. Отдельно хочется отметить слаженную работу команды. Несмотря на удаленный формат, нам удалось эффективно решить все поставленные задачи и преодолеть возникшие трудности. Каждый из нас внес незаменимый вклад в общую победу".