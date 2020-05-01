Тюменцам предлагают присоединиться к онлайн-конкурсу #яГоТОв

| Фото: группа "ВФСК ГТО" ВКонтакте | Фото: группа "ВФСК ГТО" ВКонтакте

Присоединиться к онлайн-конкурсу #яГоТОв предлагают тюменцам. Акция проводится с 1 мая по 1 июня в социальных сетях. Организаторами стали Министерство спорта России и федеральный оператор комплекса ГТО, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Присоединиться к онлайн-марафону можно в любое время. Для участия необходимо подписаться на официальные аккаунты Минспорта России, а также страницы комплекса ГТО в социальных сетях Инстаграм или "Вконтакте", записать видео с выполнением базовых упражнений, позволяющих подготовиться к выполнению комплекса ВФСК ГТО.

Всего таких упражнения пять: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – 15 раз; поднимание туловища из положения лежа на спине – 15 раз; наклон вперед из положения стоя – коснуться пола пальцами рук; приседание – 30 раз; планка – 30 секунд.

Видеоролик должен быть непрерывным и содержать в себе выполнение всех пяти видов упражнений. На выполнение каждого из них отводится до одной минуты, общая продолжительность видеоролика – не более четырех минут.

Видео с упражнениями необходимо опубликовать в социальных сетях с хэштегами #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значным уникальным идентификационным номером участника комплекса ГТО. С техникой выполнения нормативов можно ознакомиться на официальном канале ВФСК ГТО.

Главным призом конкурса станет портативная аудиоколонка "Яндекс-станция" с умным помощником "Алиса", которая поможет подобрать музыку для занятий спортом, а также напомнить о запланированной тренировке. Еженедельно разыгрываются 10 таких колонок. Также ценные призы предоставили популярные сервисы электронных книг ЛитРес и MyBook. Совместно с Минспорта России компании подготовили подборку популярных книг о спорте и самосовершенствовании, которую получат в подарок все участники интернет-марафона.