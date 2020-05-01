Декаду трезвости проведут голышмановские волонтеры

| Фото: Голышмановский молодежный центр во ВКонтакте | Фото: Голышмановский молодежный центр во ВКонтакте

Окружная декада профилактики алкоголизма среди подростков, молодежи и жителей Голышмановского городского округа стартовала с 12 мая. В этот раз она организована в режиме онлайн.

Онлайн-акция "Волонтеры за здоровье!" пройдет до 17 мая. Волонтеры и все желающие разместят на страницах и в группах во ВКонтакте противоалкогольные листовки и лозунги; окружной онлайн-фотоконкурс "Здоровая альтернатива" продолжится до 20 мая. Размещение фотографий трезвого и полезного времяпровождения на страницах и в группах соцсетей необходимо сопровождать хештегом #ТрезвостьГолышманово.

Как сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по работе с молодежью голышмановского Молодежного центра Елена Синельникова, декада приурочена к Всемирному дню борьбы с пьянством – 17 мая, реализуется в рамках блока тематических мероприятий "Наш выбор – здоровье!" профилактического марафона "Тюменская область – территория здорового образа жизни". Декада пройдет под девизом: "Мы выбираем здоровье!" По итогам конкурсов лучших волонтеров отметят памятными подарками и сертификатами.

"Раньше декады трезвости проходили в школах, проводили соревнования, кросс, классные часы. В каждой школе есть волонтерский отряд – это главные наши помощники. Каждая школа на период декады выбирала для себя формат: флешмоб, радиопередачи, классные пятиминутки. Выходили на улицы поселка, раздавали листочки по профилактике алкоголизма, ведению здорового образа жизни", - говорит Елена Синельникова.

По ее словам, в сентябре в Голышманово проводятся масштабные мероприятия по ЗОЖ – митинги, шествия, квест, который собирает до 500 человек.

О здоровье, профилактике вредных привычек волонтеры в течение года говорят на слетах, конкурсах. Кроме того, в округе работает Школа волонтеров.

Анжела Лебедева