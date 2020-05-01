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Более восемнадцати тысяч гектаров зерновых и зернобобовых посеяли в Упоровском районе

Экономика, 11:12 13 мая 2020

mcx.ru | Фото: mcx.ru

18 тыс. 779 га засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами сельхозпредприятия Упоровского района по данным на 12 мая. Это составляет 34 % от запланированных 55 тыс. 10 га.

Как сообщил агроном комитета по развитию АПК администрации муниципалитета Виктор Трикачёв, всего засеяно 26 тыс. 209 га из запланированных 74 тыс. 357 га. Самые большие площади традиционно у агрофирмы "КРиММ" - чуть более 20 тыс. га, СПК "Емуртлинского" - около 12 тыс. га, агрокомплекса "Манайского" - около 11 тыс. га и ЗАО "Нива-Агро" - около 10 тыс. га. Эти и другие предприятия ведут работы активно и завершат посевную кампанию в намеченные сроки.

Ирина Кургузова

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# посевная кампания , сельхозпроизводители , Упоровский район

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