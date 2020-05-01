Жители Новотуринского стали получать качественную воду

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Качество воды в п. Новотуринский подтвердили пробы, взятые на станции водоочистки, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

После принятия станции на обслуживание сотрудники тюменского водоканала по просьбам жителей поселка провели обследование, выявили проблемы и приступили к работе по повышению качества воды. Специалисты заменили дренажную систему и кварцевый песок во всех четырех фильтрах, электропроводку, запорную арматуру, прочистили трубопроводы, очистили и обеззаразили резервуары чистой воды.

"После проведения мероприятий и вывода системы водоподготовки на установленный режим, существенно повысилось качество очищенной воды, подаваемой потребителям. По химическим и органолептическим показателям она соответствует всем установленным требованиям и санитарным нормам, и даже визуально стала прозрачнее и чище", - пояснил главный технолог "Росводоканал Тюмень" Аркадий Фомин.

Улучшение качества воды заметили и жители поселка. Об этом они рассказали специалистам водоканала при телефонном опросе потребителей.

Станция водоочистки в Новотуринском подает в поселок, где проживают около тысячи человек, около 120 кубометров очищенной воды в сутки. В перспективе Новотуринский, как и ряд других населенный пунктов, расположенных вдоль Тобольского тракта, будут получать очищенную воду с городских водоочистных сооружений.