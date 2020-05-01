Тюменцам напомнили о работе мобильных онлайн-сервисов

С введением в регионе режима самоизоляции передвижения тюменцев резко сократились. Однако существует множество онлайн-сервисов, которые делают жизнь комфортнее и позволяют получать необходимую информацию в дистанционном режиме, напоминает управление массовых коммуникаций Тюменской области.

Родители и до введения в школах дистанционного формата обучения были хорошо знакомы с приложением "Образование 72". Сейчас же оно стало еще популярнее. В нем можно следить за успеваемостью ребенка, смотреть домашние задания и расписания уроков.

Другое популярное приложение – "Медицина 72". Через него удобно записываться к врачу самому и записывать своих родных и близких. На период коронавирусной инфекции, когда очные приемы в поликлиниках приостановлены, функционал записи временно не доступен через мобильное приложение. Но зато можно воспользоваться другими возможностями. Например, обладатели устройства на платформе Android могут записаться на телемедицинскую консультацию. А в разделе "Здоровье под контролем" можно вести свой дневник приема лекарств, следить на графике за показателями здоровья такими как давление, пульс, вес, уровень глюкозы, холестерина и другие.

Если ваша организация продолжает работу и вы не перешли на удаленный режим, вам будет полезно приложение "Транспорт 72". Здесь можно построить удобный маршрут от работы до дома на общественном транспорте. Возможности позволяют посмотреть на карте время прибытия транспорта и его фактическое местоположение, что поможет вам избежать лишнего ожидания на остановке.

Незаменимым помощником всем будет приложение "ЖКХ 72". Через него можно оплатить коммунальные услуги, передать показания счетчиков, посмотреть графики потребления по услугам, среднее, максимальное и минимальное значения по переданным показаниям.

Еще одно приложение, которое появилось в начале 2020 года, – "Виртуальный консультант 72". Оно работает на базе нейросетевой диалоговой системы искусственного интеллекта. Виртуальный оператор подскажет вам узнать адреса и график работы центров "Мои документы", проверить статус поданного ранее заявления, а также получить всю информацию о документах, необходимых для получения тех или иных государственных и муниципальных услуг через МФЦ.

Скачать мобильные приложения правительства Тюменской области можно по ссылке: