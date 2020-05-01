Ишимская прокуратура добилась блокировки сайтов по продаже дипломов

| Фото: Генпрокуратура РФ | Фото: Генпрокуратура РФ

15 сайтов с информацией о продаже дипломов любых учебных заведений, а также дипломов кандидатов и докторов наук выявили прокуроры во время монитринга сети Интернет, сообщает Ишимская межрайонная прокуратура.

Как напомнили в надзорном ведомстве, Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственности.

Изготовление, сбыт и использование поддельных документов являются уголовными преступлениями. В связи с этим межрайонный прокурор направил в суд иски о признании информации, размещенной на данных сайтах, запрещенной.

Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора в полном объеме, доступ к запрещенной информации ограничен.