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Ишимская прокуратура добилась блокировки сайтов по продаже дипломов

Общество, 19:50 12 мая 2020

Генпрокуратура РФ | Фото: Генпрокуратура РФ

15 сайтов с информацией о продаже дипломов любых учебных заведений, а также дипломов кандидатов и докторов наук выявили прокуроры во время монитринга сети Интернет, сообщает Ишимская межрайонная прокуратура.

Как напомнили в надзорном ведомстве, Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственности.

Изготовление, сбыт и использование поддельных документов являются уголовными преступлениями. В связи с этим межрайонный прокурор направил в суд иски о признании информации, размещенной на данных сайтах, запрещенной.

Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора в полном объеме, доступ к запрещенной информации ограничен.

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# прокуратура , фальшивые документы

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