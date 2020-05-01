Пять человек эвакуировали на пожаре в Тюмени
Пять человек эвакуировали на пожаре в доме на ул. Широтная в Тюмени 13 мая.
Вызов поступил в МЧС в 4 часа 5 минут. Пожар произошел в однокомнатной квартире, расположенной на шестом этаже дома № 113, корп. 1.
Огнеборцы были на месте спустя 10 минут. "Эвакуировали пять человек: трех взрослых и двух детей. На месте работали три звена газодымозащитной службы. Задействовали пять единиц техники. В ликвидации огня принимали участие 17 человек личного состава. Пламя погасили в 4 часа 48 минут", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Огонь повредил 50 квадратных метров помещения. Причина случившегося – короткое замыкание электропроводки.
Инна Пахомова