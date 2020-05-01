Поступить в магистратуру приглашает Тюменский индустриальный университет

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

27 направлений для поступления в магистратуру предлагает Тюменский индустриальный университет, прием документов начнется с 15 мая, сообщает пресс-служба вуза.

О правилах поступления абитуриентам рассказала проректор по образовательной деятельности Людмила Габышева в прямом эфире.

Она отметила, что все программы магистратуры востребованы современным производством и заострила внимание на 12 новых программах. Среди них "Информационная безопасность автоматизированных систем управления технологическими процессами" и "Нейросетевые технологии в автоматизированных системах управления" в Институте геологии и нефтегазодобычи, "Организационно-экономическая безопасность наукоемких предприятий и производств" и "Управление дорожно-эксплуатационным предприятием" в Институте сервиса и отраслевого управления.

Институт дополнительного и дистанционного образования приглашает на семь новых программ. Также в ТИУ действуют три программы на английском языке — "Морское бурение", "Геонавигация" и "Логистика и управление цепями поставок". Подробно с перечнем образовательных программ можно ознакомиться на сайте вуза.

Всего Тюменским индустриальным университетом заявлено к приему на уровень магистратуры 1 тыс. 995 мест, из которых 1 тыс. 215 — на очную форму обучения, среди них 515 бюджетных мест. Продолжительность обучения, в зависимости от формы, составит от двух до двух с половиной лет.

Прием документов в магистратуру будет идти с 15 мая по 10 августа в дистанционной форме. В этот период на сайте будет размещен баннер "Поступай в ТИУ". Вступительные испытания в магистратуру продлятся с 25 июня по 14 августа.