  • 14 мая 202014.05.2020четверг
  • USD73,5819
    EUR79,7775
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Поступить в магистратуру приглашает Тюменский индустриальный университет

Общество, 08:47 14 мая 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

27 направлений для поступления в магистратуру предлагает Тюменский индустриальный университет, прием документов начнется с 15 мая, сообщает пресс-служба вуза.

О правилах поступления абитуриентам рассказала проректор по образовательной деятельности Людмила Габышева в прямом эфире.

Она отметила, что все программы магистратуры востребованы современным производством и заострила внимание на 12 новых программах. Среди них "Информационная безопасность автоматизированных систем управления технологическими процессами" и "Нейросетевые технологии в автоматизированных системах управления" в Институте геологии и нефтегазодобычи, "Организационно-экономическая безопасность наукоемких предприятий и производств" и "Управление дорожно-эксплуатационным предприятием" в Институте сервиса и отраслевого управления.

Институт дополнительного и дистанционного образования приглашает на семь новых программ. Также в ТИУ действуют три программы на английском языке — "Морское бурение", "Геонавигация" и "Логистика и управление цепями поставок". Подробно с перечнем образовательных программ можно ознакомиться на сайте вуза.

Всего Тюменским индустриальным университетом заявлено к приему на уровень магистратуры 1 тыс. 995 мест, из которых 1 тыс. 215 — на очную форму обучения, среди них 515 бюджетных мест. Продолжительность обучения, в зависимости от формы, составит от двух до двух с половиной лет.

Прием документов в магистратуру будет идти с 15 мая по 10 августа в дистанционной форме. В этот период на сайте будет размещен баннер "Поступай в ТИУ". Вступительные испытания в магистратуру продлятся с 25 июня по 14 августа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# магистратура , поступление , Тюменский индустриальный университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:47 14.05.2020Поступить в магистратуру приглашает Тюменский индустриальный университет
08:30 14.05.2020Жители Новотуринского стали получать качественную воду
08:11 14.05.2020Медиахудожник и продюсер расскажут тюменцам о создании и продвижении творческих проектов
20:39 13.05.2020Росводоканал предупреждает тюменцев об отключении воды