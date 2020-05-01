Новые модульные ФАПы появятся в районах Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов установят в рамках нацпроекта "Здравоохранение" за счет средств федерального бюджета в трех районах Тюменской области - Вагайском, Нижнетавдинском и Тобольском. Договоры на их поставку, установку и монтаж с оснащением уже заключены, общая стоимость контрактов - около 50 млн рублей, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Больше всего ФАПов появится в Нижнетавдинском районе – к концу 2020 года медицинскую помощь в комфортных условиях будут получать жители поселков Карагандинский, Тукман и Торгили, села Конченбург, деревень Красный Яр и Новопокровка.

В Вагайском районе новые медпункты будут смонтированы в селе Аксурка, поселке Комсомольский и деревне Второсалинская, а в Тобольском районе – в деревнях Полуянова, Хмелева и Загваздина.

В ФАПах оборудуют приемный, процедурный и прививочный кабинеты, а также обустроят помещения для персонала, санитарные и хозяйственные комнаты. Сельские медпункты оснастят аппаратами ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, дефибриллятором, экспресс-анализаторами уровня холестерина и сахара в крови и другим современным медицинским оборудованием – всем необходимым для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи, диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий.

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Всего в 2020 году в населенных пунктах Тюменской области планируется открыть 41 модульный фельдшерско-акушерский пункт, из них 29 – за счет средств регионального бюджета. Новые медпункты появятся в 11 районах Тюменской области.

Развитие сельского здравоохранения за счет расширения сети ФАПов – одно из направлений региональной программы модернизации системы первичной медпомощи. Цель – максимально приблизить качественную медицинскую помощь к пациенту, даже если он живет в самой отдаленной от райцентра деревне.