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Восемьдесят семь участников направили работы на конкурс "Гришинские проталины"

Общество, 19:30 13 мая 2020

Библиотеки города Тюмени во ВКонтакте | Фото: Библиотеки города Тюмени во ВКонтакте

87 человек подали заявки для участия в конкурсе "Гришинские проталины". Конкурс организован в номинациях: "Поэзия", "Проза" на свободную тему, а также "Школьное сочинение", посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В номинации "Поэзия" работы прислали 39 конкурсантов, "Проза" - 16, "Сочинение" - 36.

Жюри приступило к просмотру присланных работ. Молодые тюменские поэты и писатели Маргарита Чекунова, Даниил Сизов, Михаил Булатов, Артём Тихомиров, а также ответственный секретарь Тюменского регионального отделения Союза писателей России, писатель и журналист Леонид Иванов скоро назовут имена победителей в каждой номинации и в каждой возрастной группе.

В связи с режимом повышенной готовности и самоизоляции церемония награждения победителей переносится на неопределенный срок. Но призы и дипломы обязательно будут вручены тем, кто выйдет в финал конкурса, заверяют организаторы.

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# Гришинские проталины , конкурс

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