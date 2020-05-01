  • 13 мая 202013.05.2020среда
  • USD73,4326
    EUR79,4394
  • В Тюмени 20..22 С 0 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фермерское хозяйство "Плодовое" временно закрыли из-за нарушений в работе

Общество, 15:57 13 мая 2020

управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте

Деятельность фермерского хозяйства "Плодовое" приостановлена на 10 суток за нарушения при продаже продукции, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Данное решение вынес Калининский районный суд Тюмени, взыскателем выступило Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Причиной приостановления стало большое скопление покупателей в торговом зале, реализация плодовоовощной продукции с доступом в торговый зал. Это является нарушением постановления правительства Тюменской области о приостановлении деятельности предприятий розничной торговли.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Роспотребнадзор , фермерство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 13.05.2020Мобильная почта доставляет товары первой необходимости в малонаселенные пункты региона
17:21 13.05.2020В Тобольске начали бесплатно раздавать маски
17:15 13.05.2020Стартовал прием заявок на конкурс "Добро не уходит на каникулы"
17:00 13.05.2020Продуктовые наборы получат ветераны-пограничники Тюменской области