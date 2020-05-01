Фермерское хозяйство "Плодовое" временно закрыли из-за нарушений в работе

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте

Деятельность фермерского хозяйства "Плодовое" приостановлена на 10 суток за нарушения при продаже продукции, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Данное решение вынес Калининский районный суд Тюмени, взыскателем выступило Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Причиной приостановления стало большое скопление покупателей в торговом зале, реализация плодовоовощной продукции с доступом в торговый зал. Это является нарушением постановления правительства Тюменской области о приостановлении деятельности предприятий розничной торговли.