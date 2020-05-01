Проект тюменских поисковиков "Эхо войны" победил на всероссийском конкурсе

| Фото: Областной поисковый центр (архив) | Фото: Областной поисковый центр (архив)

Руководитель Музея истории поискового движения Тюменской области Татьяна Смирнова стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи в 2020 году. Ее проект "Передвижная экспозиция "Эхо войны"" получил грант в размере 70 тыс. рублей на реализацию.

По словам Татьяны Смирновой, проект направлен на популяризацию поискового движения, повышение интереса к изучению истории Великой Отечественной войны, а также сохранение артефактов, найденных в ходе полевых экспедиций.

"Передвижная выставка "Эхо войны" представляет собой экспозицию предметов, найденных тюменскими поисковиками в ходе полевых экспедиций. Также мы рассказываем об истории Великой Отечественной войны и о работе поисковых отрядов региона", - рассказала она.

На средства гранта в 2020 году организаторы проекта планируют приобрести мобильные витрины. А после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий намерены возобновить выставки.

"Вообще передвижная экспозиция осуществляет свою работу уже более десяти лет. Тюменский областной поисковый центр проводит передвижные выставки в круглогодичном формате на уроках памяти в школах Тюмени, в ходе агитационного пробега "Дорогами Памяти - Дорогами Мира", - добавила Татьяна Смирнова.

Любовь Голышева