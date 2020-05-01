Семь животных обрели дом, благодаря фонду "Потеряшки"

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Семь животных обрели хозяев, благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени с 4 по 9 мая. Из них три собаки, три кота и кошка.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.

Подопечными фонда за неделю стали 19 потеряшек. Среди них совсем малыши - котята, которым было всего два дня, когда они оказались в мусорном баке. Сейчас котята на передержке, волонтеры активно ищут им новых хозяев.

Выбрать питомца или помочь "Потеряшкам" можно через официальную группу фонда в социальной сети. Также работает телефон горячей линии 94-55-66.

Евгения Шевцова