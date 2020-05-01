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Семь животных обрели дом, благодаря фонду "Потеряшки"

Общество, 19:00 13 мая 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Семь животных обрели хозяев, благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени с 4 по 9 мая. Из них три собаки, три кота и кошка.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.

Подопечными фонда за неделю стали 19 потеряшек. Среди них совсем малыши - котята, которым было всего два дня, когда они оказались в мусорном баке. Сейчас котята на передержке, волонтеры активно ищут им новых хозяев.

Выбрать питомца или помочь "Потеряшкам" можно через официальную группу фонда в социальной сети. Также работает телефон горячей линии 94-55-66.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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