Дмитрий Осипов: самое главное сегодня - сохранить предприятия и трудовые коллективы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые меры государственной поддержки российского бизнеса, о которых рассказал президент России Владимир Путин в своем обращении 11 мая, - хорошее подспорье для предпринимателей в сложный период. Такое мнение высказал в интервью обозревателю информационного агентства "Тюменская линия" заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

"В связи с пандемией COVID-19 в сложной ситуации оказался весь мир, и наша страна - не исключение. К счастью, Россия за последние годы накопила достаточно ресурсов и возможностей, чтобы пережить этот непростой период. Пострадавшие от введенных для предотвращения коронавируса ограничений отрасли экономики получают необходимую поддержку", - отметил зампредседателя городской думы.

Напомним, глава государства объявил о предоставлении пострадавшим предприятиям кредитов под 2 % для выплаты заработной платы с возможностью погашения всей суммы кредита за счет государства. Кроме того, будут отменены основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года.

"Льготные кредиты, направленные, в первую очередь, на выплату зарплат - очень своевременная и важная мера. Когда предприятия не работают, они просто физически не имеют возможности платить зарплату. Президент поддержал огромное количество наших предпринимателей и работников. Самое главное, - если предприятие сохранит трудовой коллектив на уровне не менее 90 процентов от штатной численности, - выплату кредита и процентов государство берет на себя. Это очень хорошее подспорье для бизнеса", - подчеркнул депутат.

Тюменская городская дума приняла целый ряд решений, направленных на поддержку бизнеса, напомнил Дмитрий Осипов.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. На апрельском заседании депутаты решили на весь 2020 год снизить ставку по единому налогу на вмененный доход для всех предпринимателей до 0,005 процента. Таким образом, наши бизнесмены получили поддержку в объеме более 400 миллионов рублей", - напомнил заместитель председателя городской думы.

Кроме того, по решению депутатов тюменские предприниматели получили право на отсрочку или рассрочку платежей за аренду муниципального имущества за 2020 год. По словам Дмитрия Осипова, дума готовится принять еще ряд мер по дополнительной поддержке бизнеса.

"Самое главное сегодня - сохранить предприятия и трудовые коллективы", - убежден заместитель председателя Тюменской городской думы.

Евгений Бабенко