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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу

Общество, 13:08 14 мая 2020

www.mos.ru

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Одна тысяча восемнадцать жителей Тюменской области заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Такие данные приводит региональный оперативный штаб на 14 мая.

41 новый случай заболевания зарегистрирован в регионе за сутки на 14 мая. 34 человек выздоровели (за весь период выздоровели 357); 655 человек получают лечение; пятеро пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих); пятеро детей заболели (из общего числа болеющих); 54 человека в обсерваторе (из них двое детей).

В регионе 4 тыс. 441 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 468 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались шесть человек.

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# коронавирус , оперативный штаб

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