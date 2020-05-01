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Викуловский пациент с коронавирусом находится под постоянным наблюдением, сообщили врачи

Общество, 12:12 14 мая 2020

mos.ru | Фото: mos.ru

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Единственный пациент с коронавирусной инфекцией в Викуловском районе находится под наблюдением. Болезнь у него протекает в бессимптомной форме.

Об этом рассказала заведующая Викуловской районной больницей - объединенным филиалом № 2 Областной больницы № 4 (Ишим) Оксана Черепанова.

"Мы провели все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Ситуация спокойная, пациент находится на домашнем лечении, контакты исключены. В случае, если болезнь даст о себе знать, готовы госпитализировать его в Ишим", - отметила Оксана Черепанова.

Она подчеркнула, что все сотрудники Викуловской больницы прошли инструктаж и готовы действовать по установленному алгоритму.

Отметим, что это единственный случай COVID-19 в муниципалитете. На самоизоляции остаются 52 человека. Всего работа проведена с 188 гражданами, из них 168 - жители района.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , коронавирус

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