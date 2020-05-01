41 случай COVID-19 зарегистрирован за сутки в Тюменской области

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41 человек заболел коронавирусной инфекцией в Тюменской области за сутки по данным на 14 мая. Всего в России выявлено 9 тыс. 974 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 40,6 % не имели клинических проявлений болезни, сообщает федеральный оперативный штаб.

Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 тыс. 527 человек.

Больше всего случаев - в Москве - 4 тыс. 712, в Московской области - 918, в Санкт-Петербурге - 460.

На Ямале диагностировали 73 случая заражения, в Свердловской области - 64, в Югре - 61, в Челябинской области - 44, в Курганской - 9.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 252 тыс. 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 тыс. 305 летальных исходов, выздоровели 53 тыс. 530 человек.