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Передвижные УЗИ и рентген-аппараты поступили в моногоспиталь Ишима

Общество, 14:03 14 мая 2020

пресс-служба областной больницы № 4 | Фото: пресс-служба областной больницы № 4

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Два новых передвижных рентген-аппарата поступили в ишимский моногоспиталь областной больницы № 4. Современное оборудование будет использоваться в палатах стационара при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Передвижные рентгеновские установки удобны для диагностики лежачих пациентов, их можно доставить в любой из боксов, сообщает пресс-служба медучреждения.

Новые аппараты – цифровые, обладают высокой разрешающей способностью, дают более четкие изображения и меньшую лучевую нагрузку.

"Теперь не требуются пленки и их проявка. Изображение можно сразу увидеть на экране компьютера. За счет этого сокращается время на постановку диагноза, и лечение начинается максимально оперативно. К тому же, все снимки сохраняются и, если потребуется, их можно в любой момент направить коллегам для дополнительной консультации в сложных случаях", - рассказал старший лаборант отделения лучевой диагностики областной больницы № 4 Максим Нестеров.

Оперативность диагностики возросла и за счет поступления в моногоспиталь двух портативных аппаратов УЗИ. Это особенно важно в экстремальных ситуациях, когда от принятого решения относительно тактики ведения пациента может зависеть его жизнь. В ближайшее время медики, работающие с коронавирусными пациентами, ожидают поставку дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких.

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# коронавирус , областная больница №4 , рентген-аппарат , УЗИ

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