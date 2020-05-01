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Зеленоглазая Мия ждет, когда ее заберут домой

Общество, 19:31 14 мая 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошка Мия ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Мию нашли зимой в подвале дома в п. Новотуринский. На вид ей около года. По словам куратора, коша игривая, хорошо ладит с другими кошками, не боится собак. Любит спать рядом с человеком, при этом громко мурлыкает. Станет хорошим другом как горожанину, так и жителям частного сектора.

Мия здорова, стерилизована и приучена к лотку. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев: 8-905-858-76-82.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

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