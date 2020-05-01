Зеленоглазая Мия ждет, когда ее заберут домой

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошка Мия ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Мию нашли зимой в подвале дома в п. Новотуринский. На вид ей около года. По словам куратора, коша игривая, хорошо ладит с другими кошками, не боится собак. Любит спать рядом с человеком, при этом громко мурлыкает. Станет хорошим другом как горожанину, так и жителям частного сектора.

Мия здорова, стерилизована и приучена к лотку. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев: 8-905-858-76-82.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.