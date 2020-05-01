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Дезинфекцию территорий, пострадавших от подтопления, провели в Вагайском районе

Общество, 17:00 14 мая 2020

ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: ИИЦ "Сельский труженик"

Все придомовые территории в Вагайском районе вышли из зоны подтопления и продезинфицированы.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил глава муниципалитета Рамай Сунгатулин. По его словам, с последней территории дома в Малых Конданах вода ушла утром 12 мая.

"На следующий день, 13 мая, в Малые Конданы и Птицкое выехала межведомственная районная комиссия. Ее специалисты обошли все 18 домов, которые попали в зону подтопления талыми водами, для оценки нанесенного ущерба и составили акты обследования. Их передадут вместе с заявлениями и другими документами владельцев в органы социальной защиты населения для выделения материальной помощи", - рассказал глава Вагайского района.

14 мая специалисты провели работы по дезинфекции всех территорий.

Ирина Кургузова

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# Вагайский район , дезинфекция , подтопление

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