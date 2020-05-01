Онлайн-викторину ко Дню семьи проведут тюменские волонтеры 55+

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Онлайн-викторину, посвященную знаменитым тюменским семьям разных эпох, запускают в Международный день семьи участницы проекта "ГидыTMN 55+", сообщает Областной геронтологический центр.

Виртуальная экскурсия стартует 15 мая в социальной сети "ВКонтакте" в официальной группе Благотворительного фонда "Старшее поколение".

Тюменцы узнают: каких семейных устоев придерживались наши предки; что помогало сохранять мир и гармонию даже в сложное время; как распределялись роли между мужем и женой; основные различия семьи прошлых веков и семьи современного типа.

После увлекательного погружения в историю гиды-волонтеры 55+ будут задавать вопросы, чтобы выявить самых внимательных и любознательных участников. Победителей ждет ценный приз ― день семейного отдыха.