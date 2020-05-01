В Уватском районе жители самостоятельно устранили течь в теле дамбы

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Течь в теле дамбы в с. Осинники образовалась с восточной стороны 12 мая. Жители села подключились к ее устранению до прибытия специализированной техники, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Во время строительства в этой части гидротехнического сооружения проложили дренажную трубу. В 2016 году, когда село подтопило, трубу заложили мешками с грунтом. До сих пор, по словам главы поселения Светланы Стерховой, такой способ помогал сдерживать воду", - напомнили в администрации.

После обнаружения течи, жители решили самостоятельно начать засыпать трубу прежним способом. Грунт брали из запасника: его объемы составляют 250 куб. метров.

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На помощь главе поселения пришли ее муж и сын, семья Рогозиных Сергей и Наталья, их дети, семья Медведевых Сергей и Елена. Напор воды удалось сдержать. Однако этого оказалось недостаточно. Еще 32 тонны грунта довезли техникой ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" и Ивановского коммунального предприятия.

В дирекции по управлению муниципальным хозяйством сообщили, что после того, как уровень воды в Иртыше станет ниже и откроется доступ к трубе, на нее поставят заглушку. Ориентировочно работы проведут в конце июля.

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Глава Уватского района Сергей Путмин считает, что такие небольшие ремонты дамбы не дают 100% защиты от паводка. Недавно устраняли промыв со стороны Иртыша, а "побежало" с поймы. В связи с этим проектировщики рассматривают третий вариант защиты села – сплошную круговую дамбу.

Разработка проекта по реконструкции сооружения началась в апреле. Проведена топографическая съемка местности. К выезду готовятся геодезисты для исследования грунтов. Сейчас уже есть представления, какие работы войдут в проект.

"Гребень дамбы необходимо поднять на полтора метра. Все сооружение состоит из 4 участков, соединенных между собой и представляющих замкнутый контур. На участке со стороны Иртыша протяженностью 250 метров предусмотрим подпорную стенку из трубошпунта. На той части, которая проходит по селу, будет построена дорога в соответствии со стандартами: запроектируем тротуар и освещение", – сообщил главный инженер АО "Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства" Андрей Бубен.

Мы рассчитываем на реализацию проекта в 2021 году, отметил глава района. Это позволит не только обезопасить уже существующие постройки, но и разрешить в Осиннике новое строительство.

"Я благодарю жителей села, принявших участие в укреплении насыпи до прибытия основной техники. Я видел, что стремление людей искреннее, и выражаю всем участникам свою признательность", – добавил Сергей Путмин.