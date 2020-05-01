Тюменцам предлагают проверить знания по математике на квизе "Кубок Короны"

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Десятый этап онлайн-чемпионата "Кубок Короны" пройдет 15 мая в 20 часов, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

Участников ждет математический квиз из 25 вопросов. Вопросы подготовил Сергей Коломиец.

Задания представляют собой вопросы с тремя вариантами ответов. За ограниченное количество времени игрокам предстоит правильно отвечать на поставленные вопросы. Побеждает тот игрок, который быстрее всех и с наименьшим количеством ошибок справится со всеми заданиями. Участие в квизе бесплатное, игра пройдет на платформе, код будет опубликован до начала трансляции в сообществе Интеллектуального движения Тюменской области.