  • 15 мая 202015.05.2020пятница
  • USD73,9298
    EUR79,9033
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам предлагают проверить знания по математике на квизе "Кубок Короны"

Общество, 13:10 15 мая 2020

Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Десятый этап онлайн-чемпионата "Кубок Короны" пройдет 15 мая в 20 часов, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

Участников ждет математический квиз из 25 вопросов. Вопросы подготовил Сергей Коломиец.

Задания представляют собой вопросы с тремя вариантами ответов. За ограниченное количество времени игрокам предстоит правильно отвечать на поставленные вопросы. Побеждает тот игрок, который быстрее всех и с наименьшим количеством ошибок справится со всеми заданиями. Участие в квизе бесплатное, игра пройдет на платформе, код будет опубликован до начала трансляции в сообществе Интеллектуального движения Тюменской области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# викторины , интеллектуальное движение , онлайн-трансляция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:40 15.05.2020Новую медтехнику получили офтальмологи Нижнетавдинской больницы
13:39 15.05.2020Ишимские врачи спасли от последствий инсульта девяносто девятилетнюю пациентку
13:21 15.05.2020На двух пациентов меньше стало в инфекционном моногоспитале Ишима
13:10 15.05.2020Тюменцам предлагают проверить знания по математике на квизе "Кубок Короны"